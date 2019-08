दुती चंद को मिला वीजा, विदेश मंत्री एस जयशंकर से ट्विटर पर मांगी थी मदद

भारत की फर्राटा धाविका दुती चंद को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई करने के कवायद के तहत यूरोप में दो दौड़ में भाग लेने के लिए शुक्रवार को वीजा जारी कर दिया गया। इस एथलीट ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से वीजा दिलवाने में मदद करवाने के लिए कहा था ताकि वह इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकें।

Want to participate in @iaaforg tournaments in Ireland & Germany on 13 and 19 Aug rsptvly. My Visa formalities have not been completed due to some reasons. Request @DrSJaishankar & @MEAIndia to intervene at the earliest and help me participate in the race.🙏🙏🙏

दुती चंद ने ट्विटर पर लिखा, 'उन सभी का तहेदिल से आभार जिन्होंने मेरी बात सुनी। विदेश मंत्रालय, एस जयशंकर, खेल मंत्रालय, कीरन रीजीजू का मुझे वीजा दिलाने में मदद करने के लिए आभार। नवीन पटनायक का भी धन्यवाद।'

Stand as a proud daughter with all who stood by me in the time of need.Big shout out 2 all who made my voice heard.Big thanks to @MEAIndia @DrSJaishankar @IndiaSports @KirenRijiju for personally looking into my visa issue and clearing it from their side.Thanks @Naveen_Odisha 🙏