VIDEO: मिक शूमाकर ने पिता की फरारी कर चलाकर फैन्स को किया इमोशनल

मिक शूमाकर ने जर्मन ग्रां प्री के क्वॉलिफाइंग स्पर्धा से पहले पिता माइकल शूमाकर की 2004 में चैम्पियनशिप जीतने वाली फरारी एफ2004 को तीन लैप तक चलाकर सभी को भावविभोर कर दिया। सात बार फार्मूला वन का खिताब जीतने वाले माइकल शूमाकर के 20 साल के बेटे ने कहा कि होकेनहेम सर्किट में बड़ी संख्या में पहुंचे दर्शकों के सामने पिट लेन मे आना काफी भावनात्मक था।

फार्मूला टू चालक शूमाकर जूनियर ने ऐसा हेलमेट पहना था, जो उनके पिता की याद दिला रहा था। उन्होंने उसी कार को चलाया जिसमें माइकल शूमाकर ने 2004 में 13 जीत दर्ज की थी।

मिक शूमाकर ने कहा, ''मैं सिर्फ वहां जाना चहता था और कार चलाना चाहता था। पिट के सामने इंतजार करना भी काफी भावनात्मक था।''उन्होंने कहा, ''इस दौरान मैंने अपने चेहरे पर मुस्कान बरकरार रखी।''

