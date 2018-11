AIBA WWBC 2018: सेमीफाइनल में पहुंच मैरीकॉम ने विश्व चैम्पियनशिप में पक्का किया 7वां पदक

भारत की सुपरस्टार और पांच बार की चैम्पियन एमसी मैरीकॉम (48 किग्रा) ने 10वीं एआईबीए महिला विश्व चैम्पियनिशप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर इस टूर्नामेंट के इतिहास का अपना 7वां पदक पक्का कर लिया। युवा मुक्केबाज मनीषा मौन (54 किग्रा) को हालांकि 2016 विश्व चैम्पियनशिप की रजत पदक विजेता स्टोयका पैट्रोवा से 1-4 से पराजय का मुंह देखना पड़ा। पांच बार की विश्व चैम्पियन मैरीकॉम ने दिन की शुरूआत चीन की यू वु पर 5-0 (30-27, 29-28, 30-27, 29-28, 30-27) की शानदार जीत से की, अब वह सेमीफाइनल मुकाबले में 22 नवंबर को उत्तर कोरिया की हयांग मि किम से भिड़ेंगी। मैरीकॉम ने हयांग मि किम को पिछले साल एशियाई चैम्पियनशिप के फाइनल में हराया था।



सेमीफाइनल में आत्ममुग्ध होने से बचेंगी मैरीकॉम

लंदन ओलंपिक की कांस्य पदकधारी मैरीकॉम ने अपने चिर परिचित अंदाज में खेलते हुए चीनी मुक्केबाज को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया। उनके दाहिने और बाएं हाथ से लगाए गए मजबूत मुक्कों का यू वु के पास कोई जवाब नहीं था। विश्व चैम्पियनिशप में अब तक छह पदक जीत चुकी मैरीकॉम आत्ममुग्ध होने से बचना चाहती हैं और एक बार में एक ही मुकाबले पर ध्यान लगा रही हैं। उन्होंने मुकाबले के बाद कहा, 'यह काफी कठिन भी नहीं था और आसान भी नहीं था। मैं रिंग में ध्यान भंग नहीं होने देती, जिससे फायदा मिलता है। मैं चीन की मुक्केबाज काफी मजबूत हैं, लेकिन यू वु के खिलाफ यह मेरा पहला मुकाबला था। अब मैं पदक दौर में प्रवेश कर चुकी हूं। अभी सेमीफाइनल में लड़ना है, अति आत्मविश्वास से नहीं खेलना है।'

News Flash: Our Boxing Queen Mary Kom assured of a Medal as she storms into Semis (48 kg) of Women's World Boxing Championships;

Beats Chinese pugilist Wu Yu by unanimous verdict

Its going to be 7th World Championships Medal for Magnificent Mary. pic.twitter.com/SR68zbMcmx