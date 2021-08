एटीके मोहन बागान ने AFC Cup ग्रुप मैच में बेंगलुरू एफसी को 2-0 से हराया

1️⃣st #AFCCup outing for #ATKMohunBagan 💪

2️⃣ Goals on the scoreboard! 🤩

3️⃣ Points in the bag! 🙌



The #Mariners start the tournament with a convincing display!💚❤️



📸 - @AFCCup



ATKMB 2-0 BFC#ATKMBvBFC #MarinersInAsia #ATKMohunBagan #JoyMohunBagan #IndianFootball pic.twitter.com/dtH7wI5ISw