मार्कस रशफोर्ड ने बताया, यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में हारने के बाद झेली नस्लवादी टिप्पणियां

मैनचेस्टर यूनाईटेड के फारवर्ड मार्कस रशफोर्ड ने गुरुवार को कहा कि यूरोपा लीग फाइनल में विल्लारीयाल के हाथों पेनल्टी शूटआउट में हारने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर कम से कम 70 नस्ली टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। विल्लारीयाल ने फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में 11-10 से जीत दर्ज करने के बाद अपनी पहली प्रमुख ट्राफी जीती।



रशफोर्ड ने मैच समाप्त होने के 90 मिनट के अंदर ट्विटर पर लिखा, "अभी तक मेरे लिए सोशल मीडिया पर 70 नस्ली टिप्पणियां की जा चुकी हैं। जो लोग मुझे पहले से भी बुरा महसूस करवाने के लिए काम कर रहे हैं, उनके प्रयास के लिए शुभकामनाएं।" रशफोर्ड ने कहा कि तब उन्हें बहुत बुरा लगा जबकि एक व्यक्ति ने उन्हें कई बंदरों की इमोजी भेजी। उस व्यक्ति ने अपना परिचय शिक्षक के रूप में दिया था।

At least 70 racial slurs on my social accounts counted so far. For those working to make me feel any worse than I already do, good luck trying 👍🏾