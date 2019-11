निशानेबाजी: मनु भाकेर ने एशियाई चैम्पियनशिप में जीता स्वर्ण पदक

भारत की निशानेबाज मनु भाकेर ने दोहा में जारी 14वें एशियाई चैम्पियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टर स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। भाकेर से पहले इसी स्पर्धा में दीपक कुमार ने कांस्य पदक जीतने के साथ ही टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल किया। भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। भाकेर ने फाइनल्स में 244.3 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। चैंपियनशिप में भारत का यह पहला स्वर्ण पदक है। मनु पहले ही टोक्यो ओलंपिक-2020 कोटा हासिल कर चुकी हैं।

Manu wins gold! A superb performance by #TOPSAthlete @realmanubhaker as she wins the gold medal in women’s 10m air pistol at Asian Shooting C’ships. Many congratulations to this talented young girl! #KheloIndia pic.twitter.com/I4H4WvIylY

चीन की क्यिान वांग ने 242.8 स्कोर के साथ रजत और वांग की हमवतन रेनक्सिन जियांग ने 220.2 स्कोर के साथ इस स्पर्धा का कांस्य पदक हासिल किया। भारत की यशस्वणी सिंह देशवाल ने इसी स्पर्धा में 157.4 के स्कोर के साथ छठा स्थान हासिल किया। 17 साल की युवा निशानेबाज मनु ने इस साल मई में जर्मनी के म्युनिख में हुए विश्व कप निशानेबाजी टूनार्मेंट में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहते हुए टोक्यो ओलंपिक का कोटा हासिल किया था। वहीं, वाणीकपूर और मनीषा कीर की जोड़ी ने चैंपियनशिप के मिश्रित टीम स्पधार् में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में चीनी जोड़ी को 34-29 से स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

Another encouraging news! With more focused approach India is hopeful of having highest number of Athletes ever qualifying for the @Tokyo2020 Olympics🇮🇳 https://t.co/9kXK5p8s6e