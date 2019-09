विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में क्यूबाई बॉक्सर से हारे मनीष कौशिक

भारत के मनीष कौशिक को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 में 63 किग्रा भारवर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। रूस के एकातेरिनबर्ग में आयोजित इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले में मनीष को क्यूबाई बॉक्सर एंडी गोमेज क्रूज के हाथों हारकर कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। टूर्नामेंट में पहली वरीयता प्राप्त गोमेज ने मनीष को 0-5 से हाराया। एंडी क्रूज 2017 में लाइट वेल्टरवेट (64 किग्रा) के स्वर्ण पदकधारी हैं और वह दो बार के पैन अमेरिकी खेलों के स्वर्ण पदक विजेता भी हैं।

Bronze for Boxer #ManishKaushik🥉

