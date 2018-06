FIFA WC: अपनी टीम को सपोर्ट करने 5000 किलोमीटर साइकिल चलाकर रूस पहुंचा ये फैन

बस कुछ ही घंटों बाद से फीफा वर्ल्ड कप के प्रशंसकों का जुनून अपने चरम पर होगा। दुनियाभर से लोग अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करने रूस पहुंचे हुए हैं। लेकिन इन प्रशंसकों में से एक ऐसा भी है जिसने वर्ल्ड कप के जुनून की सीमाएं पार कर दी हैं। यह शख्स अपने पसंदीदा टीम को सपोर्ट करने रूस तो पहुंचा लेकिन साइकिल पर 5000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा सफर तय करके।

75 दिनों तक साइकिल का सफर

फीफा विश्व कप में आज (गुरुवार) शाम 8.3० बजे ओपनिंगम मैच में मेजबान टीम रूस की भिड़ंत सऊदी अरब से हो रही है। ऐसे में फहद अल-याहया हर हाल में इस मैच में उपस्थित रहकर अपनी टीम का समर्थन करने के लिए 5145 किलोमीटर साइलिक चलाकर मॉस्को पहुंचे। फदद ने 75 दिनों की यात्रा के बाद रियाद से मॉस्को में प्रवेश किया।

