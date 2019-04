MALAYSIA OPEN: भारत के लिए निराशाजनक रहा टूर्नामेंट का पहले दिन

मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूनार्मेंट के पहले दिन मंगलवार को भारत को निराशा हाथ लगी। एकल और युगल दौर में भारतीय खिलाड़ियों को हार का सामना करना पड़ा। टूनार्मेंट के पुरुष एकल के पहले दौर में समीर वर्मा को चीन के शि युकी के हाथों हार झेलनी पड़ी। दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी युकी ने तीन गेमों तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में समीर को 22-20, 21-23, 21-12 से मात दी। चीनी खिलाड़ी ने एक घंटे पांच मिनट में यह मुकाबला अपने नाम किया।

युकी ने इस जीत के साथ ही समीर के खिलाफ अपना करियर रिकॉर्ड 3-1 का कर लिया है। युकी ने पिछले साल दिसंबर में विश्व टूर फाइनल्स के सेमीफाइनल में भी समीर को हराया था। मिश्रित युगल में प्रणव जेरी चोपड़ा और एन सिक्की रेड्डी ने आयरलैंड के सैम मैगी और चोले मैगी को 41 मिनट में 22-20, 24-22 से पराजित किया। महिला युगल में कोरिया की बेएक हा ना और किम हेय रिन की जोड़ी ने अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी को 22-20, 17-21, 22-20 से मात दी।

Doubles pair of @pranaav6 and @sikkireddy cruise past 🇮🇪pair of @Sam9magee/@chloemagee33; the 🇮🇳 pair pulled off a close one 22-20; 24-22 to reach the Rd 16. Way to go, guys.#IndiaontheRise #badminton pic.twitter.com/lZCtFtDhCT