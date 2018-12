23 साल में गंवा दी थी एक टांग, अब नया इतिहास रचने को तैयार हैं अरुणिमा सिन्हा

एक दर्दनाक हादसे से उबर कर अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर इतिहास कायम करने वाली विश्व रिकॉर्डधारी पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा एक बार फिर नया इतिहास रचने को तैयार हैं। वह दुनिया की सात प्रमुख चोटियों में से आखिरी बची 'माउंट विन्सन' पर तिरंगा लहराने का लक्ष्य हासिल कर पुंटा से यूनियन ग्लेशियर के लिए रवाना हो चुकी हैं।

अपने लक्ष्य के लिए रवाना होने से पहले एक इंटरव्यू में अरुणिमा ने कहा कि उनकी इस कामयाबी के पीछे उनके आलोचकों का हाथ है और इसके लिए वे अपने आलोचकों का शुक्रिया अदा करना चाहती हैं।

अप्रैल, 2011 में लखनऊ से नई दिल्ली जा रही एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी को कुछ बदमाशों ने चलती ट्रेन से धक्का दे दिया था। इस दुर्घटना में उस खिलाड़ी ने अपनी एक टांग गंवा दी। दो साल बाद लोगों ने उसी खिलाड़ी को दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगे के साथ देखा और उनके जज्बे को सलाम किया। वह खिलाड़ी थीं अरुणिमा सिन्हा।

अरुणिमा के लिए हालांकि, यह सफर भी आसान नहीं था। एक घटना में अपनी टांग गंवाने के बाद उन्होंने निराश न होकर एक नई मंजिल को अपनाने का फैसला किया। इस हौंसले के लिए जहां कई लोगों ने उन्हें सराहा, तो कई लोगों ने उनकी आलोचना भी की।

इस पर अरुणिमा ने कहा, “मैंने जब एवरेस्ट पर फतह की थी तब मैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोर से चिल्लाना चाहती थी और उन सभी लोगों को यह कहना चाहती थी कि देखो मैंने कर दिखाया। उन सभी लोगों को, जिन्होंने मुझे पागल कहा, विक्लांग कहा और यह भी कहा कि एक औरत होकर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी।”

अरुणिमा ने कहा, “मैं अपने आलोचकों की सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूं। उन्हीं की वजह से मुझे मेरे लक्ष्य को हासिल करने का जुनून मिला और आखिरकार मैंने वो कर दिखाया।”

एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली दिव्यांग भारतीय होने का गौरव हासिल करने वाली अरुणिमा 18 तारीख को माउंट विन्सन पर अपनी चढ़ाई शुरू करेंगी और 2० या 3० दिसम्बर तक वह इस शिखर पर फतह हासिल कर सकती हैं।

It was a delight to interact with @sinha_arunima.



Handed over the Tricolour and wished her the very best as she embarks on an expedition to Mount Vinson, Antarctica.



India is proud of Arunima’s accomplishments and her fortitude inspires us all. pic.twitter.com/sj39QvHvH7