बर्नले को 3-0 से हराकर टॉप-4 में पहुंचा लिवरपूल

लिवरपूल ने बुधवार को बर्नले को 3-0 से हराकर प्रीमियर लीग फुटबॉल में टॉप-4 में वापसी कर ली है। अब वह रविवार को आखिरी दौर का मुकाबला खेलेगा। उसके चैम्पियंस लीग के लिए क्वालीफाई करने की संभावना प्रबल हो गई है, जो पिछले महीने असंभव लग रहा था।

