लियोनल मेसी रिकॉर्ड छठी बार फीफा 'फुटबॉलर ऑफ द ईयर' बने, रोनाल्डो को छोड़ा पीछे

अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी ने छठी बार फीफा 'फुटबॉलर ऑफ द ईयर' का खिताब अपने नाम कर लिया है। इटली के मिलान में हुई इस अवॉर्ड सेरेमनी में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हिस्सा नहीं लिया। फीफा बेस्ट 'प्लेयर ऑफ द ईयर' की खिताबी दौड़ में मेसी और रोनाल्डो के नाम आगे चल रहे थे, लेकिन आखिर में मेसी ने बाजी मार ली। खिताब की दौड़ में इन दोनों दिग्गजों के अलावा नीदरलैंड के फुटबॉलर वर्जिल वान दिक भी शामिल थे।

बार्सिलोना के कप्तान ने रिकॉर्ड छठी बार इस खिताब पर अपना कब्जा जमाया। मेसी इससे पहले 2009, 2010, 2011, 2012 और 2015 में यह पुरस्कार जीत चुके हैं। 2007 में ब्राजील के काका के यह अवॉर्ड जीतने के बाद 2017 तक इस अवॉर्ड पर मेसी और रोनाल्डो का ही कब्जा रहा है। पुर्तगाल के रोनाल्डो भी पांच बार यह अवॉर्ड जीत चुके हैं।

बता दें कि पिछले साल क्रोएशिया के मिडफील्डर ने लुका मोड्रिच ने यह खिताब अपने नाम किया था। लुका मोड्रिच ने पिछले साल मेसी और रोनाल्डो का वर्चस्व खत्म करके पहला बालोन डी ओर खिताब भी जीता था।

सर्वश्रेष्ठ कोच का खिताब लीवरपूल के क्लब मैनेजर जर्गन क्लॉप ने जीता। उन्होंने पिछले साल इस टीम को अपनी कोचिंग से चैम्पियंस लीग का खिताब जितवाया था। वहीं बेस्ट गोलकीपर का अवॉर्ड भी लीवरपूल टीम के एलिसन को मिला।

वहीं, महिला खिलाड़ियों में पहली बार फीफा 'वूमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर' का खिताब मेगन रपिनो ने जीता। बेस्ट महिला गोलकीपर का अवॉर्ड नीदरलैंड की खिलाड़ी वैन वीनेदाल को मिला है। अमेरिकी टीम की कोच जिल एलिस को 'सर्वश्रेष्ठ महिला कोच' का अवॉर्ड मिला।

