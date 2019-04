SPANISH LEAGUE: लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना को दिलाया 26वां 'ला लीगा' खिताब

एफसी बार्सिलोना ने 35वें दौर के मैच में लेवांते को 1-0 से मात देकर 26वीं बार स्पेनिश लीग का खिताब जीता। बार्सिलोना के लिए इस मैच का एकमात्र गोल अर्जेंटीना के करिश्माई फारवर्ड लियोनेल मेसी ने दागा। इस जीत के साथ ही मेसी 10 बार स्पेनिश लीग का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। यह उनके करियर का कुल 34वां खिताब है। बार्सिलोना को इस सीजन का अगला अहम मैच यूरोपीय चैम्पियंस लीग के सेमीफाइनल में इंग्लिश क्लब लिवरपूल के खिलाफ खेलना है। यह मैच वह अपने घरेलू मैदान पर खेलेगी।

