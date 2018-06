FIFA 2018 Video: पहले ही मैच में मेस्सी से हुई बड़ी गलती, लोगों ने किया TROLL!

मौजूदा दौर में फुटबॉल के सबसे महान खिलाड़ी कहे जाने वाले लियोनेल मेस्सी के लिए अपने चौथे वर्ल्ड कप शुरुआत काफी निराशाजनक रही। शनिवार को मॉस्को में खेले गए ग्रुप डी के पहले मैच में लियोनेल मेस्सी ने इतना आसान गोल मिस कर दिया जिसकी उम्मीद खुद उनको भी नहीं होगी। मेस्सी के आसान मिस के कारण अर्जेंटीना को अपने पहले मैच में आइसलैंड के खिलाफ ड्रॉ से संतुष्ट होना पड़ा।

FIFA 2018: मेस्सी या रोनाल्डो नहीं, नेमार ने कहा- मैं हूं दुनिया का बेस्ट प्लेयर

पहले ही मैच में मेस्सी से हो गई गलती

गौरतलब है कि अर्जेंटीना का ये 2018 फीफा वर्ल्ड का पहला मैच था। इस मैच से पहले देश-दुनिया के करोडो़ं फैंस को अपने फेवरेट खिलाड़ी मेस्सी से एक शानदार गोल की उम्मीद थी, लेकिन हो गया एकदम उल्टा। आइसलैंड के खिलाफ हाफ टाइम के बाद अर्जेंटीना 1-1 की बराबरी पर थी। मैच के 64वें मिनट में अर्जेंटीना को आइसलैंड की गलती से पैनल्टी किक मिल गई। पैनल्टी लेने के लिए खुद कप्तान मेस्सी आए। सभी को उम्मीद थी कि गोल निश्चित रूप से होगा, लेकिन मेस्सी के शॉट को आइसलैंड के गोलकीपर ने रोक लिया। इस पल के बाद अर्जेंटीना कोई और गोल नहीं कर पाई।

देखें मेस्सी से मिल हुई पैनल्टी:

सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर गए मेस्सी

मेस्सी द्वारा आसान गोल का मौका चूकने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया ने उन्हें ट्रेंड करवा दिया। किसी ने मेस्सी के खिलाफ गुस्सा प्रकट किया तो किसी ने कहा कि एक गलती से उनकी काबीलियत पर शक नहीं किया जा सकता। वहीं कुछ लोगों ने मेस्सी और रोनाल्डो के पहले मैच की तुलना करते हुए मजाक बनाए।

