महिला टेनिस: 15 साल की गॉफ ने जीता अपना पहला डब्ल्यूटीए खिताब

विंबलडन में दमदार प्रदर्शन करने वाली अमेरिका की युवा टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने लिंज ओपन टूर्नामेंट के रूप में अपना पहला डब्ल्यूटीए खिताब जीत लिया है। 15 साल की गॉफ पिछले 15 सालों में डब्ल्यूटीए खिताब जीतने वाली दुनिया की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं। गॉफ ने रविवार रात यहां खेले गए फाइनल में लात्विया की येलेना ओस्तापेंको को 6-1,6-2 से हराकर खिताब जीता।

गॉफ ने दूसरा सेट आसानी से गंवा दिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने शानदार वापसी की। उन्होंने निर्णायक सेट में 5-0 की बढ़त बना ली थी। इसके बाद उन्होंने अपनी दो सर्विस गंवायी लेकिन आखिर में जीत दर्ज करने में सफल रही। इससे पहले गॉफ ने प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले में जर्मनी की एंड्रेया पेटकोविक को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से पराजित कर फाइनल में अपनी जगह बनाई थी।

डब्ल्यूटीए ने गॉफ के हवाले से लिखा 'मैं अभी भी अभिभूत और चकित हूं। मुझे लगता है कि यह कहना कि यह मेरा पहला डब्ल्यूटीए खिताब है, क्रेजी होगा। निश्चित रूप से यह साल की शुरूआत में मेरे कैलेंडर में नहीं था, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मुझे इसके अंदर खेलने का मौका मिलेगा और अब मैं चैंपियन हूं, इसलिए यह क्रेजी है।'

गॉफ पिछले दो सीजन से अपना पदार्पण डब्ल्यूटीए खिताब जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने कहा, यह सप्ताह मेरे लिए अविश्वसनीय है।”

🏆 @CocoGauff is your @WTALinz champion! 🏆



The 15-year-old defeats Jelena Ostapenko 6-3, 1-6, 6-2 to claim her first WTA title! pic.twitter.com/i8ArqH6RnG