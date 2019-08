VIDEO: पीएम मोदी के 'फिट इंडिया मूवमेंट' से पहले खेलमंत्री ने पूरा किया ये चैलेंज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 'मन की बात' में कहा कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरुक और चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए इस वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्र खेल दिवस के अवसर पर 'फिट इंडिया मूवमेंट' शुरु किया जाएगा। पीएम मोदी के इस मूवमेंट के ऐलान के साथ ही खेलमंत्री किरेन रिजिजू ने फेमस 'बॉटल कैप चैलेंज' को पूरा कर दिया है। पीएम मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम में कहा, “ 29 अगस्त को 'राष्ट्र खेल दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर हम देश भर में 'फिट इंडिया मूवमेंट' लॉन्च करने वाले हैं। खुद को फिट रखना है। देश को फिट बनाना है। हर एक के लिए बच्चे, बुजुर्ग, युवा, महिला सबके लिए ये बड़ा रोचक अभियान होगा और ये आपका अपना होगा।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद खेलमंत्री किरेन रिरिजू ने अपने ऑफिशियल टि्वटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में खेलमंत्री अपने एक पैर से 'बॉटल कैप चैलेंज' को पूरा कर रहे हैं।

इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त यानि राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर सुबह 10 बजे 'फिट इंडिया मूवमेंट' लॉन्च करेंगे। आप सभी से अपील है कि आप इसमें शामिल हों और शपथ लें।

Hon'ble PM @narendramodi ji will launch #FitIndiaMovement on National Sports Day, the 29th August at 10am. I appeal everyone to join and take a #Fitness pledge. We can maintain fitness in a simple & routine manner as per our convenience in daily life. pic.twitter.com/eRRNwvUUzl