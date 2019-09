किरेन रिजिजू ने पदक विजेता पहलवानों को नकद पुरस्कार से किया सम्मानित

केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहलवानों को मंगलवार को नगद पुरस्कारों से सम्मानित किया। भारत ने कजाखिस्तान के नूर सुल्तान में हुई विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक रजत और चार कांस्य सहित कुल पांच पदक जीते और साथ ही चार ओलंपिक कोटा भी हासिल किए। भारत का पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2013 की विश्व चैंपियनशिप में एक रजत और दो कांस्य पदक था।

खेल मंत्री ने 86 किग्रा फ्रीस्टाइल में रजत पदक जीतने वाले दीपक पुनिया को सात लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया। चार कांस्य पदक जीतने वाले पहलवानों बजरंग पुनिया (पुरुष 65 किग्रा फ्रीस्टाइल), राहुल अवारे (पुरुष 61), रवि कुमार (पुरुष 57) और विनेश फोगाट (महिला 53) को चार-चार लाख रुपये दिए गए।

भारतीय पहलवानों में दीपक पुनिया (86 किग्रा) ने रजत और राहुल बालासाहेब अवारे (61 किग्रा), विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया तथा रवि कुमार दहिया ने विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप के अपने-अपने भार वर्ग में कांस्य पदक जीते थे।

Welcome home the Stars of India! The Indian wrestling team came back from the World Wrestling Championships with their best-ever haul of 5 medals. Handed over cheques of Rs 7 lakh for silver and 4 lakh for bronze on their arrival itself. Nation is proud of them🇮🇳 pic.twitter.com/HYxnpCBZcq