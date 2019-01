TATA OPEN: केविन एंडरसन ने एकल और बोपन्ना-शरण ने जीता युगल खिताब

दक्षिण अफ्रीका के केविन एंडरसन ने टाटा ओपन महाराष्ट्र टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में क्रोएशिया के इवो कार्लोविच को हराकर एकल खिताब अपनी झोली में डाला। दो लंबे कद के खिलाड़ियों के बीच द्वंद्व में दुनिया के छठे नंबर के खिलाड़ी ने कार्लोविच को 7-6(4) 6-7(2) 7-6 (5) से हराकर अपने करियर का छठा खिताब हासिल किया। एंडरसन पिछले साल फाइनल में उप विजेता रहे थे। हालांकि मैच के दौरान कोई रोमांच भरने वाली रैलियां देखने को नहीं मिली और मुकाबला दोनों खिलाड़ियों की तेज तर्रार सर्विस तक सीमित रहा। सौंवी रैंकिंग पर काबिज कार्लोविच ने दो घंटे 44 मिनट तक चले मुकाबले में सभी आठ ब्रेकप्वाइंट बचाये और निर्णायक सेट में 5-2 से आगे थे लेकिन दक्षिण अफ्रीका के इस खिलाड़ी ने लगातार पांच अंक जुटाकर ट्रॉफी अपने नाम की।

The big South African @KAndersonATP held his nerves on the big stage to win the #TataOpenMaharashtra 2019 Singles! 🏆👏#AdvantagePune #TOM2019 #ATP #ATPTour #Tennis pic.twitter.com/PN10p2hImR