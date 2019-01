AUSTRALIAN OPEN:प्लिसकोवा ने क्वार्टर फाइनल में खत्म किया सेरेना का सफर

मार्गरेट कोर्ट के रिकॉर्ड 24 ग्रैंडस्लैम की बराबरी के लिए अमेरिका की सेरेना विलियम्स को अभी और इंतजार करना होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में उन्हें चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिसकोवा ने हरा दिया। अब सेमीफाइनल में प्लिसकोवा का सामना नाओमी ओसाका से होगा। सेरेना ने सिमोना हालेप को चौथे दौर में हराया था लेकिन क्वार्टर फाइनल में उन्हें 6-4, 4-6, 7-5 से पराजय झेलनी पड़ी। अब सेरेना मई में फ्रेंच ओपन में कोर्ट के रिकार्ड की बराबरी करने की कोशिश करेंगी। प्लिसकोवा तीसरी बार ग्रैंडस्लैम सेमीफाइनल में पहुंची हैं।

"My ankle is fine, maybe I'll feel it tomorrow. I think she played incredible on match points, just hitting lines. I didn't call the trainer out because I didn't feel I needed it."



