VIDEO: कर्णी सिंह रेंज पर भिड़े निशानेबाज, मामले की जांच शुरू, सदस्यता रद्द

भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के एथलीट आयोग ने सोमवार को कर्णी सिंह निशानेबाजी रेंज पर दो निशानेबाजों में हुई हाथापाई की जांच शुरू करने के साथ त्वरित कार्रवाई का वादा किया है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने दोनों निशानेबाजों बाबर खान और योगिंदर पाल सिंह की सदस्यता रद्द कर दी है। राष्ट्रीय महासंघ ने मामला एथलीट आयोग को सौंप दिया है जिसके अध्यक्ष पूर्व अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज मुराद अली खान है।

रेंज पर रविवार को दो निशानेबाज शेड्यूल को लेकर तीखी बहस के बाद आपस में भिड़ गए। मुराद ने कहा, ''जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्दी ही इसका नतीजा आयेगा। हम एनआरएआई अध्यक्ष को अपने सुझाव भेजेंगे ताकि कार्रवाई को सके।''

उन्होंने कहा, ''मैं सिर्फ दोनों निशानेबाजों को नहीं बल्कि उस समय मौजूद सभी लोगों से बात करेंगे। जांच तफ्सील से होगी।'' इससे पहले एनआएआई ने अनुशासन का उल्लंघन होने पर निशानेबाजों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया।

एनआरएआई के एक अधिकारी ने कहा, ''एनआरएआई ने इस मामले को एथलीट आयोग के पास भेज है और इसकी जांच करने के लिए कहा है। इसके साथ ही साइ ने उनकी 'भुगतान करो और खेलो योजना की सदस्यता को रद्द कर दिया है।'' दोनों निशानेबाजों में हाथापाई होने के बाद वहां मौजूद दूसरे निशानेबाजों और कोचों ने दोनों खिलाड़ियों को रोककर स्थिति को नियंत्रण में किया। इस मामले का वीडियो क्लिप भी सामने आया था।

