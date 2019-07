Kargil Vijay Diwas: खास मौके पर नई 'उड़नपरी' हिमा दास समेत खेल जगत ने दिए ऐसे रिएक्शंस

कारगिल दिवस जम्मू-कश्मीर में 1999 में भारत की पाकिस्तान पर हुई जीत की याद में आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। 999 में आज ही के दिन भारत के वीर सपूतों ने कारगिल की चोटियों से पाकिस्तानी फौज को खदेड़कर तिरंगा फहराया था। करीब दो महीने तक चला कारगिल युद्ध भारतीय सेना के साहस और जांबाजी का ऐसा उदाहरण है, जिस पर हर देशवासी को गर्व है।

इस मौके पर सम्पूर्ण खेल जगह अपने बहादुर जवानों को याद कर कर रहा है। उनके बलिदान को सलाम करने में भारत की नई 'उड़नपरी' हिमा दास का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि, 'देश के उन वीर शहीदों को नमन जिन्होंने देश की खातिर अपनी जान गंवा दी।'



Tribute to those who sacrificed their lives for our nation 🇮🇳 The true heroes! #KargilVijayDivas #20YearsofKargilVijay pic.twitter.com/VNyNroSCuB

इस मौके पर टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा।

On this Kargil Vijay Diwas let us remember and salute our all brave soldiers who had fought in the Kargil War.

Jai Jawan. Jai Hind.#kargilwar #jaijawan #indiansoldiers pic.twitter.com/w8cVIP5PT7