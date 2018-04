सायना के खेल छोड़ने की धमकी पर भड़कीं ज्वाला गुट्टा , बोलीं- मेरी फैमिली तो...

ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड स्थित गोल्ड कोस्ट शहर में कॉमनवेल्थ-2018 गेम्स की शुरुआत चार अप्रैल से शुरू होकर 15 अप्रैल को खत्म होगा। गेम्स के शुरु होने से पहले ही भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ियों के बीच सोशल मीडिया के ट्वीटर साइट पर जुबानी जंग छिड़ गई है।

बता दें कि एक तरफ जहां ओलंपिक कांस्य पदक विजेता सायना नेहवाल ने बीते सोमवार को पिता हरवीर सिंह को खेल गांव में एंट्री नहीं मिलने पर अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर दिखाते हुए खेल छोड़ने की धमकी दी थी। और बेबाक राय ट्वीटर पर साझा किया था।

साइना के बेबाक राय और खेल छोड़ने की धमकी पर भारत की शीर्ष डबल्स बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा को नागवार लगी। ज्वाला गुट्टा ने सायना का बिना नाम लिए पटलवार कर दिया।

ज्वाला गुट्टा ने ट्वीट किया कि-

Funny...how such things like demanding for money awards plots etc etc on social media doesn’t count for controversies...and when asked for right to play is controversial 😒🙄 #hypocrisytoanotherlevel

Hmmm..my family always paid for tickets n stayed in hotels...I have no idea what’s being promised n what’s the demand?? But for the games when u know dates long before the team leaves..isn’t it better to book n plan in advance? Threatening not play..is it correct??