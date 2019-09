एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता जिनसन जॉनसन ने रविवार को आईएसटीएएफ बर्लिन प्रतियोगिता में 1500 मीटर में अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ते हुए रजत पदक जीता। बर्लिन के ओलंपिक स्टेडियम में हुए इस इवेंट में जिनसन जॉनसन 3:35:24 सेकेंड के समय के साथ अमेरिका के जोशुआ थाम्पसन के बाद दूसरे स्थान पर रहे। इसी के साथ जॉनसन ने इस साल जून में नीदरलैंड के निमेगेन में बनाए गए 3:37:62 सेकेंड के अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार किया। उनके नाम 800 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड (1:45:65 सेकेंड) भी दर्ज है।

I am really happy on improving my own record in 1500 m & winning silver medal in IAAF World Challenge (ISTAF) today in Berlin and also qualified for World Championship. Thanks to @afiindia @IndiaSports @Media_SAI @adgpi for their continuous support. #RoadtoTokyo2020 pic.twitter.com/AizrpteGOR