Men's HWC 2018: नीदरलैंड्स ने मलेशिया को 7-0 से रौंदकर किया धमाकेदार आगाज

जेरोएन हर्ट्जबर्गर की हैट्रिक के दम पर नीदरलैंड्स ने कलिंगा स्टेडियम में खेले गए हॉकी विश्व कप के पूल-डी के अपने पहले मैच में मलेशिया को 7-0 से करारी शिकस्त दी और टूनार्मेंट में शानदार आगाज किया। मलेशियाई टीम इस मैच में सिर्फ मूकदर्शक की तरह दिखी और लगातार गोल खाने से दवाब में बिखर गई। मलेशिया ने शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन पहले क्वार्टर के शुरुआती मिनटों के अलावा वह अपने अच्छे खेल को जारी नहीं रख पाई और जैसे ही नीदरलैंड्स ने पहला गोल किया, मलेशिया की टीम समय बीतने के साथ बैकफुट पर जाती दिखी। पहले क्वार्टर के 12वें मिनट में जेरोएन ने गोल कर नीदरलैंड्स को बढ़त दिला दी।

दूसरे क्वार्टर में नीदरलैंड्स को मिले 5 पेनल्टी कॉर्नर बेकार गए

रॉबर्ट कैम्परमैन ने लाइन के पास से गेंद जेरोएन को दी। उन्होंने मलेशियाई गोलकीपर को मात दे उसे नेट में डाल दिया। इस पर रैफरी असमंजस में थे इसलिए उन्होंने रैफरल लिया जो नीदरलैंड्स के पक्ष में गया। मलेशियाई टीम को पहले क्वार्टर के अंतिम मिनट में एक पेनल्टी कॉर्नर मिला जिस पर वह बराबरी का गोल नहीं कर सकी। दूसरे क्वार्टर में मलेशियाई टीम बैकफुट पर थी। उसका डिफेंस लगातार नीदरलैंड्स के आक्रामण से घबरा गया था। नीदरलैंड्स के लिए इस क्वार्टर में काफी मौके बने जिसमें से वह सिर्फ एक बार ही गोल कर पाने में कामयाब हुआ। 21वें मिनट में मिर्को प्रूइज्सर ने नीदरलैंड्स के लिए गोल किया। दूसरे क्वार्टर में नीदरलैंड्स को पांच पेनल्टी कॉर्नर मिले लेकिन एक पर भी गोल नहीं हो सका।

