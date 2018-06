FIFA 2018: जापान ने सेनेगल के खिलाफ 2-2 से खेला ड्रॉ, टॉप 16 की उम्मीद कायम

केइसुके होंडा के गोल की बदौलत जापान ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए आज फीफा वर्ल्ड कप ग्रुप H मैच में सेनेगल को 2-2 से बराबरी पर रोका। इसी के साथ जापान ने नॉकआउट के लिए क्वालीफाई करने की अपनी उम्मीदों को कायम रखा। सेनेगल ने सादियो माने (11वें मिनट) और मूसा वेग (71वें मिनट) के गोल की बदौलत मैच में दो बार बढ़त बनाई। लेकिन जापान ने तकाशी इनयुई (14वें मिनट) और होंडा (78वें मिनट) के गोल की मदद से दोनों बार बराबरी हासिल कर ली।

