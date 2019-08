जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर बबीता फोगाट का ट्वीट- 'लठ गाड़ दिया'

जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर केंद्र सरकार ने अहम कदम उढाया है। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खंड 1 के अलावा बाकी सभी खंड हटाने का संकल्प पेश किया है। इसके बाद से ही देश भर से तमाम दिग्गज हस्तियां सोशल मीडिया पर इसको लेकर अपना विचार रख रही हैं। देश की मशहूर महिला पहलवान बबीता फोगट ने कश्मीर मुद्दे पर ट्वीट कर लिखा, 'लठ गाड़ दिया।'

कॉ़मनवेल्थ गेम्स में दो गोल्ड और एक सिल्वर मेडल अपने नाम कर चुकीं बबीता फोगाट ने ट्वीट में लिखा, 'लठ गाड़ दिया, धुम्मा ठा दिया।' वहीं ओलंपिक मेडलिस्ट और पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी सरकार के इस फैसले की तारीफ की है।

Thank you @narendramodi ji @AmitShah ji

THIS IS THE BEST HOMAGE

TO ALL

🇮🇳SOLDIERS MARTYRED🇮🇳

IN KASHMIR

#Article370 going going .... (gone)