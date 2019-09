US OPEN 2019: जेमी मरे और बेथनी मैटेक सैंड्स की जोड़ी ने जीता मिक्स्ड डबल्स का खिताब

ब्रिटेन के जेमी मरे और अमेरिका की बेथनी मैटेक-सैंड्स की जोड़ी ने साल के चौथे और अंतिम ग्रैंड स्लैम अमेरिका ओपन में मिश्रित युगल वर्ग का खिताब जीत लिया है। मरे-बेथनी ने एकतरफा फाइनल मुकाबले में टॉप सीड चान हाओ-चिंग और माइकल वीनस की जोड़ी को 6-2, 6-3 से मात दी। 33 वर्षीय मरे ओपन एरा में लगातार तीन मिश्रत युगल खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। यह उनके करियर का सातवां ग्रैंड स्लैम खिताब है।

So zoned in, Bethanie @matteksands didn't even realise it was match point...



How the 🇺🇸 and @jamie_murray found repeat success in Flushing Meadows... https://t.co/OqifYGnzwb#USOpen pic.twitter.com/dyMOj65ygM