ISSF World Cup: मनु भाकर-सौरभ चौधरी ने जीता गोल्ड

चीन के बीजिंग में चल रहे आईआईएसएफ विश्व कप (राइफल/पिस्टल) में भारतीय स्टार शूटर सौरभ चौधरी और मनु भाकर ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इन दोनों ने 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा जमाया है। भारतीय जोड़ी ने चीन की यांग रेंक्सिन और पांग वेई की जोड़ी को 16-6 से हराया।

मनु और सौरभ के साथ अंजुम मोडगिल और दिव्यांश पंवार की जोड़ी ने भी गोल्ड मेडल अपना कब्जा जमाया है। शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत को पहला गोल्ड अंजुम और दिव्यांश पंवार ने दिलाया। इसके बाद 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने भी गोल्ड जीता।

