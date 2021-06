ISSF World Cup: भारतीय महिला टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीता कांस्य पदक

Second medal and second 🥉 for #india at the #ISSFWorldCup as @SarnobatRahi @realmanubhaker & #yashaswinideswal beat 🇭🇺 16-12 in the 10M Air Pistol Women’s team 🥉 match @ISSF_Shooting @WeAreTeamIndia #shootingworldcup #indianshootingteam pic.twitter.com/n3jr2YjENg