ISSF वर्ल्ड कप: भारत ने पांच गोल्ड सहित जीते नौ मेडल, पदक तालिका में टॉप पर

भारत ने ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में वर्ष के चौथे और आखिरी आईएसएसएफ विश्वकप राइफल/पिस्टल टूर्नामेंट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पांच स्वर्ण, दो रजत और दो कांस्य सहित कुल नौ पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत ने टोक्यो ओलम्पिक 2020 के लिए नौ कोटा हासिल किए हैं। भारत ने सोमवार को समाप्त हुए टूर्नामेंट के अंतिम दिन कुल चार पदक जीते। अपूर्वी चंदेला और दीपक कुमार ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक तथा अंजुम मुद्गिल और दिव्यांश सिंह पंवार ने इस स्पर्धा का कांस्य पदक जीता।

मनु भाकर और सौरभ चौधरी की युवा जोड़ी ने एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक तथा यशस्विनी सिंह देशवाल और अभिषेक वर्मा ने रजत पदक जीता। मनु और सौरभ ने इस साल चारों विश्वकप में इस स्पर्धा के स्वर्ण पदक जीते।

महिला 10 मीटर एयर राइफल में विश्व की नंबर एक निशानेबाज अपूर्वी ने दीपक के साथ भारत को इस विश्व कप का चौथा स्वर्ण दिलाया। भारत इस तरह इस साल चारों विश्व कप में शीर्ष स्थान पर रहा। अपूर्वी और दीपक ने एकतरफा फाइनल में चीनी जोड़ी यांग कियान और यू हाओनान को 16-6 से हराया।

इस स्पर्धा में 16 अंक तक पहले पहुंचने वाली टीम जीतती है और टोक्यो ओलम्पिक में यही फॉर्मेट इस्तेमाल होगा। अंजुम और दिव्यांश ने कांस्य पदक मुकाबले में हंगरी की जोड़ी को 16-10 से हराया।

मनु और सौरभ ने एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा के फाइनल में यशस्विनी और अभिषेक को रोमांच संघर्ष में 17-15 से पराजित किया। मनु और सौरभ फाइनल में एक समय 3-9, 7-13 और 9-15 से पीछे थे लेकिन इसके बाद उन्होंने वापसी करते हुए लगातार अंक लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

I'm eagerly awaiting to honour India pride the shooting team who performed extraordinarily at the @ISSF_Shooting World Cup in Rio. India will be sending a very strong contingent of shooters at @Tokyo2020 pic.twitter.com/H96zTtw16K