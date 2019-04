ISSF WORLD CUP: दिव्यांश सिंह ने सिल्वर के साथ हासिल किया भारत का चौथा ओलंपिक कोटा

राजस्थान के 17 वर्षीय युवा निशानेबाज दिव्यांश सिंह पंवार ने शुक्रवार को आईएसएसएफ विश्व कप में रजत पदक जीतकर भारत के लिए चौथा ओलंपिक कोटा स्थान हासिल किया। अपनी दूसरी ही सीनियर प्रतियोगिता में भाग ले रहे दिव्यांश ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 249.0 के कुल स्कोर से रजत पदक जीता। वह महज 0.4 अंक से स्वर्ण पदक से चूक गए जिसे चीन के जिचेंग हुई ने 249.4 अंक बनाकर अपने नाम किया। रूस के ग्रिगोरी शामोकोव को 227.5 अंक के स्कोर से कांस्य पदक मिला। यह भारत का चौथा 2020 टोक्यो ओलंपिक कोटा है, इससे पहले अंजुम मोदगिल और अपूर्वी चंदेला (10 मीटर एयर राइफल महिला), सौरभ चौधरी (10 मीटर एयर पिस्टल पुरूष) ने विश्व कप और पिछले साल विश्व चैम्पियनशिप में ओलंपिक स्थान हासिल किया था।

भारत के लए चौथा ओलंपिक कोटा

जयपुर के दिव्यांश ने कुल 629.2 अंक से तीसरे स्थान से फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। अन्य भारतीयों में रवि कुमार 624.1 अंक से 44वां जबकि दीपक कुमार ने 622.6 अंक से 57वां स्थान हासिल किया। दिव्यांश ने पदक और कोटा जीतने के बाद कहा, 'अपने देश के लिए ओलंपिक कोटा जीतकर काफी गर्व महसूस हो रहा है। मैंने इस फाइनल से काफी अनुभव हासिल किया। यह काफी कठिन टूर्नामेंट था जिसमें अनुभवी निशानेबाज और ओलंपिक भाग ले रहे थे।' चीन ने इस स्पर्धा में अपने अधिकतम दो कोटा हासिल कर लिए थे जिससे 2 उपलब्ध कोटा भारत और रूस के खाते में गए। गुरुवार को दिव्यांश ने अंजुम मोदगिल के साथ मिलकर लियू रूजुआन और यांग हाओरान की चीनी जोड़ी को 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में 17-15 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था।

Teenager Divyansh Singh Panwar exults after winning Silver and a @Tokyo2020 quota place in Men’s 10m Air Rifle at the @ISSF_Shooting World Cup in Beijing. Super effort! pic.twitter.com/CbMTKPub4W