AFC ASIAN CUP : ग्रुप डी से ईरान और इराक ने अंतिम-16 में पहुंचे

ईरान ने वियतनाम और इराक ने यमन को हराकर एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट के अंतिम-16 में प्रवेश किया। सरदार अजमौन के दो गोल की मदद से ईरान ने वियतनाम को 2-0 से पराजित किया जबकि शारजाह में खेले गए मैच में किशोर मोहनाद अली के शुरू में किए गए गोल की बदौलत इराक ने 3-0 से जीत दर्ज की। ईरान और इराक अब बुधवार को दुबई में आमने सामने होंगे जिसमें ग्रुप डी से शीर्ष पर रहने वाली टीम का निर्धारण होगा।

Iraq seal place in #AsianCup2019 RO16 after 0-3 win against Yemen



Match report 👉 https://t.co/8smIIMEmUUhttps://t.co/zxznw1bgjT