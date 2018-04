IPL: रसेल ने खेली तूफानी पारी, जड़े 11 छक्के, बनाए नाबाद 88 रन-VIDEO

आंद्रे रसेल ने आज चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ आईपीएल में अपनी सर्वश्रेष्ठ पारी खेली। रसेल ने 36 गेंद में 11 छक्कों और एक चौके की मदद से नाबाद 88 रन की पारी खेली। इतना ही नहीं रसेल ने कप्तान दिनेश कार्तिक (26) के साथ छठे विकेट के लिए 7.4 ओवर में 76 रन की साझेदारी भी की। रोबिन उथप्पा ने भी 16 गेंद में 29 रन की पारी खेली। रसेल का स्कोर सातवें या इससे निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए टी20 में सर्वश्रेष्ठ स्कोर है।

आंद्रे रसेल के ताबड़तोड़ अर्धशतक से कोलकाता नाइट राइडर्स ने बीच के ओवरों में धीमी बल्लेबाजी से उबरते हुए चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ आज यहां इंडियन प्रीमियर लीग में छह विकेट पर 202 रन बनाए। रसेल की तूफानी पारी की बदौलत केकेआर की टीम अंतिम पांच ओवर में 79 रन बटोरने में सफल रही।

