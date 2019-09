विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप 2019: राहुल अवारे ने दिलाया भारत को पांचवां पदक

भारत के राहुल बालासाहेब अवारे (61 किलोग्राम भार वर्ग) ने रविवार को विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप में कांस्य पदक जीता। इस चैंपियनशिप में भारत का यह पांचवां पदक है। भारत ने चार टोक्यो ओलंपिक-2020 कोटे के साथ इस चैम्पियनशिप का समापन किया। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के इतिहास में भारत का यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत ने इससे पहले 2013 में तीन पदक जीते थे। इस चैंपियनशिप में राहुल से पहले दीपक पुनिया ने रजत और विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया तथा रवि कुमार दहिया ने अपने-अपने भार वर्ग में कांस्य पदक जीते। राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता राहुल ने कांस्य पदक मुकाबले में अमेरिका के टेलर ली ग्राफ को 11-4 से शिकस्त दी।

Medal Alert ⚠



India wins a Silver 🥈 & Bronze 🥉 medal on the last day at World Championships#RahulAware beats his opponent from 🇺🇸 Graff 11-4 in FS61 to claim🥉 #DeepakPunia gave a walkover to opponent from 🇮🇷 Yazdani in FS86 to settle for 🥈 #WrestleNurSultan pic.twitter.com/1dGOh3o9Pj