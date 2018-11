WWBC 2018: एमएसी मैरीकॉम सहित 4 भारतीय महिला मुक्केबाज क्वार्टर फाइनल में पहुंचीं

पांच बार की विश्व चैम्पियन एम सी मैरीकॉम (48 किग्रा) सहित भारत की चार मुक्केबाजों ने विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के क्वार्टरफाइनल में जगह पक्की कर ली है। लेकिन एल सरिता देवी (60 किग्रा) में हार का सामना करना पड़ा। मैरीकॉम ने कजाखस्तान की ऐजरिम कासेनायेवा को 5-0 से पराजित किया। युवा मुक्केबाज मनीषा मोन (54 किग्रा), लवलीना बोरगोहेन (69 किग्रा) और भाग्यवती काचरी (81 किग्रा) ने भी अपने मुकाबलों में जीत हासिल की। विश्व चैम्पनशिप में छह पदक जीत चुकी मैरीकॉम ने अपने अनुभव से कजाखस्तान की मजबूत प्रतिद्वंदी को चित किया। अब वह सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए मंगलवार को चीन की वु यू से भिड़ेंगी जिन्होंने फिलीपींस की जोसी गाबुको को मात दी।



एल सरिता देवी को कैली हैरिंगटन से 2-3 से हराया

पिछली बार भारत में आयोजित विश्व चैम्पयनशिप में सरिता ने स्वर्ण पदक जीता था और वह दोबारा यह कारनामा करने की कोशिश में थीं। लेकिन साल 2016 विश्व चैम्पियनशिप की रजत पदकधारी आयरलैंड की एने कैली हैरिंगटन से 2-3 से हार गईं। हालांकि सरिता ने अंपायर के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वह परिणाम से खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा, 'खुश नहीं हूं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। हार जीत जिंदगी में लगी रहती है। यह फैसला मेरे पक्ष में होना चाहिए था। मैं विपक्षी के पैर में लगने से गिरी थी और रैफरी ने काउंटिंग शुरू कर दी। हालांकि इससे अंक नहीं कटते लेकिन दूसरे के पक्ष में नतीजा कर दिया गया। मैंने तीनों राउंड जीते, लेकिन फैसला उनका था। दूसरे राउंड में काउटिंग शुरू कर दी।'



मैरीकॉम का क्वार्टरफाइनल में चीनी बॉक्सर से होगा सामना

सरिता से पूछा गया कि क्या वह इसकी शिकायत करेंगी? उन्होंने कहा, 'नहीं, एक बार एशियाई खेलों के दौरान शिकायत की थी तो प्रतिबंध लगा दिया था। मैं अब अगले टूर्नामेंट की तैयारी में लग जाऊंगी।' वहीं पैंतीस साल की मैरीकॉम का डिफेंस काफी बेहतर रहा और वह बीच-बीच में ताकतवर मुक्कों से कजाखस्तान की कासेनायेवा के खिलाफ अंक जुटाती रहीं। इससे जजों का फैसला 30–27, 30–27, 30–27, 30-27, 29-28 से उनके पक्ष में रहा। मैरीकॉम ने जीत के बाद कहा, 'पहले दौर की चुनौती जीतकर खुश हूं। दबाव था, लेकिन ऐसे दबाव पहले भी झेल चुकी हूं। सबकी मुझसे काफी उम्मीदें हैं। लेकिन दर्शकों के उत्साह और ऊर्जा से प्रेरणा मिलती है। मेरे खिलाफ सेमीफाइनल में चीन की लड़की है जो काफी चतुर और समझदार है। मैं इसी के हिसाब से रणनीति बनाकर खेलूंगी।'

मनीषा ने विश्व चैम्पियन डिना जोलामैन को 5-0 से हराया

भारत के लिए दिन में जीत की शुरूआत युवा मनीषा ने की, जिन्होंने मौजूदा विश्व चैम्पियन कजाखस्तान की डिना जोलामैन को 5-0 से परास्त किया। अपने पहले मुकाबले में अमेरिका की अनुभवी व 2017 विश्व चैम्पयनशिप की कांस्य पदकधारी क्रिस्टीना क्रूज को शिकस्त देने वाली मनीषा पोलैंड में हुए टूर्नामेंट में भी डिना को हराया था। अब पदक दौर में पहुंचने के लिए उनका सामना मंगलवार को शीर्ष वरीय और 2016 विश्व चैम्पयनिशप की रजत पदक विजेता स्टोयका पैट्रोवा से होगा। मनीषा ने अपने प्रतिद्वंदी से लंबे होने का फायदा उठाया। उन्होंने दूर से खेलते हुए दाएं और बाएं हाथ के पंच लगाने की अपनी रणनीति कायम रखी जिसका नतीजा उनके हक में रहा। पांचों जजों ने उन्हें 30–27, 30–27, 30–27, 29-28, 29-28 अंक प्रदान किए।

Catch some of the best moments from @MangteC 's first bout in the 10th edition of the AIBA Women's World Championship in Delhi! #PunchMeinHainDum #AIBA #boxing🥰🤗💃👯‍♀️👀 pic.twitter.com/WlFUMrASzV