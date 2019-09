विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप के सेमीफाइनल में हारी पूजा ढांडा, नहीं मिलेगा ओलंपिक टिकट

भारतीय महिला पहलवान पूजा ढांडा (59 किग्रा) को कजाकिस्तान के नूर-सुल्तान में जारी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मुकाबले में रूर की लिउबोव ओवचारोवा के हाथों 10-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब वह ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेंगी। इससे पहले विश्व चैम्पियनशिप 2018 की कांस्य पदकधारी पूजा ने बुधवार को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मौजूदा एशियन चैंपियन जापान की यूजुका इनागाकि को 11-8 से हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का किया। इससे पहले पूजा ने पहले राउंड में कात्सियारना हंचार यानुशकेविक को 12-2 से पराजित किया था। चैम्पियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचने के बावजूद पूजा ओलम्पिक कोटा हासिल नहीं कर पाईं क्योंकि 59 किग्रा एक गैर-ओलम्पिक भार वर्ग है।

Wrestler @poojadhanda0007 goes down against Russia's Liubov Ovcharova by 0-10 in her Semifinals bout. Set to compete for Bronze tomorrow! #WrestleNurSultan #GoodLuck #WeAreTeamIndia🇮🇳