PICS: पहली बार दिखा सानिया मिर्जा का बेबी बंप, जानिए कैसे रख रही हैं खुद को फिट

भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा इन दिनों टेनिस से दूर हैं। कुछ समय पहले ही सानिया ने सोशल मीडिया के जरिए अनाउंस किया था कि वो प्रेगनेंट हैं। कुछ समय पहले ही सानिया अपने पूरे परिवार के साथ मदीना होकर आई हैं। सानिया के साथ उनके पति शोएब मलिक, पिता, मां और बहन मदीना गए थे।

आपको बता दें कि सानिया ने 2010 में पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से निकाह किया था। सानिया और शोएब ज्यादातर समय दुबई में साथ रहते हैं। इन दिनों भी सानिया दुबई में ही हैं। सानिया ने इंस्टाग्राम स्टोरी में कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें पहली बार हल्का सा उनका बेबी बंप नजर आ रहा है।

First Jumma of Ramadan Mubarak to everyone ... May this year bring PEACE ,LOVE and blessings to the world we are in living in today 🙌🏽🌙 (God knows the world really needs it) pic.twitter.com/MHMYS8QHCJ