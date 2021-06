पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक विजेता कैरोलिना मारिन से कहा, टोक्यो में तुम्हारी कमी महसूस होगी

भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पी वी सिंधू ने बुधवार को स्पेन की कैरोलिना मारिन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए कहा कि ओलंपिक खेलों में पिछली चैंपियन की कमी खलेगी। मारिन को घुटने की चोट के कारण टोक्यो ओलंपिक से नाम वापस लेना पड़ा है।



टोक्यो ओलंपिक में पदक की सबसे प्रबल दावेदार मारिन को अभ्यास के दौरान घुटने में चोट लगी और उन्होंने मंगलवार को खेलों से नाम वापस ले लिया। रियो ओलंपिक फाइनल में मारिन से हारी सिंधू ने ट्विटर पर एक वीडियो संदेश में कहा ,''आपकी चोट के बारे में सुनकर दुख हुआ। उम्मीद है कि आप जल्दी स्वस्थ होकर मजबूती से वापसी करोगी।" सिंधू ने आगे कहा कि मुझे पिछले ओलंपिक याद है जब हम फाइनल खेले थे। तुम्हारे खिलाफ खेलना अच्छा लगा और इस बार कोर्ट पर तुम्हारी कमी खलेगी ।

Wishing you a speedy recovery, looking forward to seeing you back on court soon .. @CarolinaMarin 🤗😘 https://t.co/dFHFsLgLYc