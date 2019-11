निशानेबाजी : दीपक कुमार ने कांस्य पदक के साथ कटाया टोक्यो ओलम्पिक का टिकट

भारत के अनुभवी निशानेबाज दीपक कुमार ने अगले साल टोक्यो में होने वाले ओलम्पिक खेलों का टिकट हासिल कर लिया है। दीपक ने मंगलवार को यहां जारी 14वें एशियाई चैम्पियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का कांस्य पदक अपने नाम करने के साथ ही 2020 में होने वाले खेलों महाकुंभ के लिए क्वालीफाई किया। भारतीय निशानेबाजों द्वारा हासिल किया गया यह 10वां ओलम्पिक कोटा है।

Locked n Loaded #Tokyo2020🗼

How often do you see a win as sweet as this? #DeepakKumar's🥉win at the #AsianChampionships in Doha earns him 🎟 to the Games of XXXIInd Olympiad @Tokyo2020 on his XXXIInd #Birthday! Well done and a very #HappyBirthday🎂 pic.twitter.com/jYOAygkods