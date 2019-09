विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2019: भारत 4x400 मिक्स्ड टीम रिले के फाइनल में

भारतीय धावकों ने शनिवार को दोहा में जारी विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप की चार गुण 400 मिश्रित रिले स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली। भारत के मोहम्मद अनस याहिया, वेलुवा कारथ विस्मया, जिसना मैथ्यू और नोग निर्मल टॉम की चौकड़ी ने हीट-2 में तीसरे स्थान पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। भारतीय टीम ने तीन मिनट 16.14 सेकेंड का समय निकाला। हर हीट में से शीर्ष-3 टीम फाइनल में जगह बनाई है। यह भारतीय टीम का इस सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है। मोहम्मद अनस ने भारत के लिए शुरुआत की लेकिन वह पीछे रह गए। हालांकि विस्मया ने दमदार दौड़ लगाते हुए भारत को रेस में बनाए रखा। इसके बाद मैथ्यू के हाथ में बागडोर आई। वह थोड़ी पीछे रह गईं लेकिन उनकी भरपाई निर्मल ने कर भारत को फाइनल में पहुंचाया।

India’s 4x400m Mixed relay team has also secured a place in the @Tokyo2020 @Olympics by reaching the final which assured them a top 8 finish!

Congratulations!