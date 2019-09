भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को 6-1 से रौंदा, हरमनप्रीत ने ठोके 2 गोल

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए शनिवार को हरमनप्रीत सिंह के 2 गोल की मदद से बेल्जियम के अपने दौरे के दूसरे मैच में विश्व में आठवें नंबर के स्पेन को 6-1 से करारी शिकस्त दी। विश्व में पांचवें नंबर की भारतीय टीम की तरफ से हरमनप्रीत ने 28वें और 32वें मिनट में गोल किये। उनके अलावा मनप्रीत सिंह (24'), नीलकंठ शर्मा (39'), मनदीप सिंह (56') और रूपिंदरपाल सिंह (59') ने एक एक गोल किया। भारत ने मैच में आक्रामक शुरुआत की और लगातार हमले करके स्पेन की रक्षापंक्ति को व्यस्त रखा। इसके बावजूद भारतीय टीम पहले क्वार्टर में गोल करने या पेनल्टी कार्नर हासिल नहीं कर पाई। मैच का पहला पेनल्टी कॉर्नर पहले क्वार्टर के आखिरी क्षणों में स्पेन को मिला था लेकिन गोलकीपर पी आर श्रीजेश ने भारत पर आया खतरा टाल दिया था। बेल्जियम दौरे के तीसरे मैच में भारतीय टीम रविवार को फिर से स्पेन से भिड़ेगी।

