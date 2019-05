HOCKEY: भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेला

ड्रैग फ्लिकर के आखिरी क्षणों में किए गए गोल की मदद से भारतीय पुरूष हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेला। भारत ने पहले क्वार्टर के शुरूआती मिनटों में दो गोल बचाए। भारत की शुरूआत औसत रही और ऑस्ट्रेलिया ए ने शुरू ही में दबाव बना लिया। भारत को 21वें मिनट में झटका लगा जब किरण अरूणासलम ने ऑस्ट्रेलिया ए के लिए गोल कर दिया। भारत ने जवाबी हमले में तीन पेनल्टी कॉर्नर बनाए लेकिन एक पर भी गोल नहीं हो सका

A late goal by drag-flicker Harmanpreet Singh in the 56th minute ensured India remain unbeaten in the ongoing Australia Tour as they drew 1-1 against Australia 'A' in a well-contested match at Perth Hockey Stadium on 13th May 2019. Read more: https://t.co/4Bgwy7sQG5#IndiaKaGame pic.twitter.com/ruTTVTH7q8