हॉकी: भारत ने जोहोर कप में न्यूजीलैंड को 8-2 से हराया

भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने यहां जारी नौवें सुल्तान जोहोर कप के अपने दूसरे मुकाबले में रविवार को न्यूजीलैंड को 8-2 से करारी मात देकर टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में मेजबान मलेशिया को 4-2 से हराकर टूर्नामेंट में विजयी शुरुआत की थी। भारतीय टीम की ओर से दूसरे मैच में संजय ने 17वें और 22वें, दिलप्रीत सिंह ने छठे, शिलानंद लाकड़ा ने 14वें, मनदीप मोर ने 22वें, सुमन बैक ने 45वें, प्रताप लाकड़ा ने 50वें और सुदीप चिरमाको ने 51वें मिनट में गोल किए। न्यूजीलैंड के लिए डायलन थॉमस ने 28वें और 44वें मिनट में गोल किए।

भारतीय टीम ने शुरू से ही आक्राम रवैया अपनाया। उसे दूसरे मिनट में ही पेनल्टी कॉर्नर मिला लेकिन न्यूजीलैंड ने उसे बचा दिया, लेकिन दिलप्रीत सिंह ने जल्द ही मैदानी गोल करके भारत का खाता खोल दिया। इसके बाद भी भारतीय टीम ने दबाव बनाए रखा और इसका फायदा उठाकर शैलानंद ने 14वें मिनट में स्कोर 2-0 कर दिया। भारत ने दूसरे क्वार्टर के शुरू में ही तीसरा गोल भी दाग दिया। न्यूजीलैंड ने इसके तुरंत बाद पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया लेकिन भारतीय रक्षकों के सामने उसकी एक नहीं चली।

कप्तान मनदीप मोर ने 20वें मिनट में चौथा गोल किया। इसके दो मिनट बाद भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला जिसे संजय ने गोल में बदला। थॉमस ने आखि में न्यूजीलैंड का खाता खोला, लेकिन भारतीय टीम मध्यांतर तक 5-1 की बढ़त से शानदार स्थिति में थी।

न्यूजीलैंड ने तीसरे क्वार्टर में कुछ अच्छे प्रयास किए और थॉमस ने एक और गोल करके अंतर कम कर दिया। भारत ने हालांकि जवाबी हमला करके अगले ही मिनट में फिर से एक और गोल दाग दिया। भारत को इसके बाद पेनल्टी स्ट्रोक भी मिला लेकिन न्यूजीलैंड के गोलकीपर ने उसे रोक दिया लेकिन वह उत्तम सिंह और सुदीप को गोल करने से नहीं रोक पाए।

After an action-packed day at Johor Bahru, Malaysia, here's a look at the final standings of the teams at the 9th Sultan of Johor Cup (Jr. Men). #IndiaKaGame pic.twitter.com/rTFpSKf29z

FT: 🇮🇳 8-2 🇳🇿



Give it up for the Kiwis who did not give up till the final minute of the game, and for our #MenInBlue who claimed their second consecutive victory in the tournament! #IndiaKaGame #SultanOfJohorCup #SOJC #INDvNZL pic.twitter.com/94W3ADX2Aq