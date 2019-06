FIH SERIES: जापान को 7-2 से हराकर फाइनल में पहुंचा भारत, दक्षिण अफ्रीका से होगा मुकाबला

भारत की पुरुष हॉकी टीम ने एफआईएच सीरीज के सेमीफाइनल मुकाबले में एशियन चैंपियन जापान को 7-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भुवनेश्वर के कलिंगा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में जापान ने पहले क्वार्टर के दूसरे ही मिनट में किटाजाटो केन्जी के गोल की मदद से भारत पर 1-0 की बढ़त बना ली। पहले क्वार्टर के आठवें मिनट में हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर भारत को मैच में बराबरी दिला दी। इसके बाद रमनदीप सिंह के पेनल्टी कॉर्नर पास पर वरुण कुमार ने गोल कर भारत को मैच में 2-1 से आगे कर दिया।

