Men's HWC 2018: भारत ने अभ्यास मैच में अर्जेंटीना को 5-0 से हराया

भारतीय हॉकी टीम ने 28 नवंबर से शुरू हो रहे विश्व कप से पहले अभ्यास मैच में रियो ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता अर्जेंटीना को 5-0 से हराया। एक नवंबर से अभ्यास शिविर में जुटी भारतीय टीम का यह पहला अभ्यास मैच था। उसके लिए हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर पर पहला गोल दागा। दूसरा गोल ललित उपाध्याय ने जबकि तीसरा गोल पेनल्टी कॉर्नर पर ही दिलप्रीत सिंह ने किया। नीलाकांता शर्मा ने चौथा और हार्दिक सिंह ने पांचवां गोल दागा। भारतीय टीम के कोच हरेंद्र सिंह ने मैच के बाद कहा,'हमने टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन मुझे खुशी है कि हमने मैच जीता।'

कोच हरेंद्र सिंह ने कहा- अभी भी है सुधार की गुंजाइश

उन्होंने कहा, 'हमने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किए और फील्ड गोल भी दागे। बीच में कुछ मौकों पर कोताही बरती गई जो स्वीकार्य नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर प्रदर्शन संतोषजनक रहा।' उन्होंने कहा कि अभ्यास मैचों से टीम को आत्मविश्वास मिलता है। भारतीय हॉकी टीम के कोच हरेंद्र सिंह ने कहा,'हमने कुछ नये प्रयोग किए जो सफल रहे। मिडफील्डरों ने स्ट्राइकरों के लिए मौके बनाए और नए खिलाड़ियों ने गोल दागे, जो अच्छा संकेत है। मनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय हॉकी टीम दूसरा अभ्यास मैच रविवार को स्पेन से खेलेगी। गौरतलब है कि स्पेन हॉकी टीम के कोच फ्रेडरिक सोयेज ने भारतीय टीम को इस बार विश्व कप का प्रबल दावेदार बताया है।

Team India's preparations for the Odisha Hockey Men's World Cup Bhubaneswar 2018 are on in earnest as the team played Argentina in a practice match held on 23rd November 2018. Here are the best moments captured: https://t.co/GAl6inMDLV#IndiaKaGame #HWC2018 #DilHockey pic.twitter.com/vf7w4klek3