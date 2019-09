HOCKEY: भारत ने स्पेन को 5-1 से शिकस्त देकर दर्ज की लगातार तीसरी जीत

भारत की पुरुष हॉकी टीम ने अपना दमदार प्रदर्शन जारी रखते हुए रविवार को खेले गए मुकाबले में स्पेन को 5-1 से करारी शिकस्त दी। पहले दो मैचों में शानदार जीत दर्ज करने वाली भारतीय टीम ने तीसरे मुकाबले में भी विजयी सफर जारी रखा। पहले मैच में भारत ने मेजबान बेल्जियम को 2-0 और दूसरे मैच में स्पेन को 6-1 के विशाल अंतर से पराजित किया था। भारतीय टीम यूरोपियन दौरे के तहत बेल्जियम और स्पेन के खिलाफ मैच खेल रही है। भारत को अभी मेजबान टीम के खिलाफ दो मैच और खेलने हैं। स्पेन के खिलाफ भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह ने दो गोल किए। आकाशदीप सिंह, एस.वी सुनील और रमनदीप सिंह ने एक-एक गोल किया।भारतीय टीम अगला मैच एक अक्टूबर को बेल्जियम के खिलाफ खेलेगी।

