AFC ASIAN CUP: बहरीन के खिलाफ 40 साल के जीत का सूखा खत्म करने उतरेगा भारत

थाईलैंड के खिलाफ अपने पहले मुकाबले में 1-4 से शानदार जीत के बाद यूएई के खिलाफ 2-0 से हार झेलनी वाली भारतीय फुटबॉल टीम के पास एएफसी एशियन कप के अंतिम 16 में पहुंचने के लिए एक मौका और बचा है। बहरीन के खिलाफ सोमवार को होने वाले अंतिम ग्रुप मैच में शानदार प्रदर्शन से भारतीय टीम नॉकआउट दौर में स्थान सुनिश्चित करने का मौका है। भारत के लिए विश्व रैंकिंग में 113वें स्थान पर काबिज इस पश्चिम एशियाई टीम के खिलाफ ड्रॉ भी राउंड 16 में क्वालीफाई करने के लिए काफी होगा और 97वीं रैंकिंग वाली भारतीय टीम इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट में पहली बार अंतिम-16 में पहुंचने के लिए बेताब होगी। क्योंकि इससे पहले वह 1984 और 2011 में वह ग्रुप राउंड से ही बाहर हो गई थी।

सुनील छेत्री करेंगे बाईचुंग भूटिया के रिकॉर्ड की बराबरी

शारजाह स्टेडियम में होने वाला यह मैच भारतीय फुटबॉल टीम के लिए अपने स्वर्णिम वर्षों (1951 से 64 तक) के बाद सबसे अहम होगा जिसमें करिश्माई कप्तान सुनील छेत्री पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया के देश के लिए सबसे ज्यादा 107 मैच खेलने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। भारत 1964 में इस्राइल के चरण में उप विजेता रहा था। लेकिन टूर्नामेंट राउंड रोबिन प्रारूप में खेला गया था जिसमें चार देशों ने शिरकत की थी। इसमें विजेता का फैसला लीग चरण में जुटाए गए अंकों के आधार पर किया गया था। उस चरण में एक भी नॉकआउट मैच नहीं था। लेकिन सोमवार को हार के बावजूद भारतीय टीम (दो मैचों में तीन अंक) तीसरे स्थान पर रहने वाली चार टीमों में से एक के रूप में नॉकआउट में पहुंच सकती है।

अगर मेजबान संयुक्त अरब अमीरात (दो मैचों में चार मैच) की टीम ग्रुप ए के एक अन्य मैच में थाईलैंड (दो मैचों में तीन अंक) को पराजित कर दे। हर ग्रुप से दो शीर्ष टीमों के अलावा छह ग्रुप से तीसरे स्थान पर रहने वाली चार टीमें भी नॉकआउट दौर में पहुंचेंगी। एशिया कप टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार अगर दो टीमें ग्रुप चरण में एक समान अंक पर रहती हैं तो फिर फैसला दोनों के बीच हुए मैच के नतीजे के आधार पर होगा। इसलिए अगर थाईलैंड और भारत दोनों सोमवार को अपने अपने मैच गंवा देते हैं तो भारत तीसरे स्थान पर रहेगा क्योंकि उसने शुरूआती मैच में थाईलैंड को 4-1 से मात दी थी।

भारत ने 40 साल पहले दर्ज की थी बहरीन पर जीत

लेकिन कोच स्टीफन कांस्टेंटाइन की टीम को बहरीन से बड़े अंतर से हारने से बचना होगा क्योंकि तीसरे स्थान के लिए बराबरी पर रहने वाली टीमों के राउंड 16 में पहुंचने के लिए गोल अंतर को तरजीह दी जाएगी। 2011 एशिया कप में भारत को बहरीन से 2-5 से हार मिली थी। भारत ने बहरीन से अभी तक सात मैच खेले हैं जिसमें से उसे सिर्फ एक मैच में जीत मिली है और वो भी अक्टूबर 1979 में अंतरराष्ट्रीय मैत्री मैच में 2-0 से मिली जीत है। इसमें शब्बीर अली ने दोनों गोल दागे थे। बहरीन ने पांच मौकों पर जीत हासिल की है जबकि एक मैच ड्रॉ रहा था। ग्रुप सी और ग्रुप डी में दो निचले स्थान पर रहने वाली टीमों ने अभी तक खाता नहीं खोला है और दोनों दो दो मैच खेल चुकी हैं इसलिए इनका गोल अंतर माइनस में होगा जबकि भारत का प्लस एक है।

