भारतीय फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को हराकर जीती सैफ अंडर-15 महिला चैंपियनशिप

भारत ने मंगलवार (15 अक्टूबर) को यहां बांग्लादेश को पेनल्टी शूटआउट में 5-3 से हराकर सैफ अंडर-15 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। दोनों टीमें नियमित समय में गोल नहीं कर पाई। भारतीय टीम ने शुरू से आक्रामक रवैया अपनाया जबकि बांग्लादेश ने जवाबी हमले किए, लेकिन कोई भी गोल करने में सफल नहीं हो पाई। पेनल्टी शूटआउट में भारतीय गोलकीपर आद्रिजा सरखेल ने बांग्लादेश का पहला शॉट बचा दिया। भारतीय कप्तान शिल्की देवी ने अंतिम पेनल्टी पर गोल करके भारत को जीत दिलाई।

भारतीय टीम ने एक मैच में मेजबान भूटान को 10-1 से बड़े अंतर से मात दी थी। फाइनल मैच से पहले भारतीय अंडर-15 महिला फुटबॉल टीम को सैफ चैम्पियनशिप के आखिरी लीग मुकाबले में रविवार को बांग्लादेश ने 1-1 की बराबरी पर रोक दिया था। अमिशा बाक्स्ला ने 24वें मिनट में गोलकर भारत को बढ़त दिला दी थी, लेकिन टीम इस बढ़त को दो मिनट तक ही बरकरार रख पाई। बांग्लादेश की सपना रानी के 26वें मिनट में किये गये गोल से स्कोर 1-1 हो गया।

इसके बाद दोनों टीम को गोल करने का मौके मिले, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। इस मुकाबले के ड्रॉ होने के बाद दोनों टीमों के एक समान सात अंक थे। बेहतर गोल अंतर के कारण भारतीय टीम शीर्ष पर थी।

