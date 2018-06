भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान छेत्री ने हाथ जोड़कर कहा, गाली दो, गुस्सा करो, मगर आओ जरूर...

चार देशों के इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट में शुक्रवार को मुंबई में हुए मैच में चीनी ताइपे को हराने में कप्तान सुनील छेत्री ने अहम भूमिका निभाई थी। अब भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में वह भारतीय लोग और खासकर मुंबई में रहने वाले लोगों से हाथ जोड़कर अपील करते दिख रहे हैं। छेत्री कहते हैं कि आप हमें गालियां दीजिए, गुस्सा करिए, मगर आइए जरूर...

This is nothing but a small plea from me to you. Take out a little time and give me a listen. pic.twitter.com/fcOA3qPH8i