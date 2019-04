SINGAPORE OPEN: पीवी सिंधु की सेमीफाइनल में हार के साथ टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती समाप्त

पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन के महिला एकल सेमीफाइनल में पूर्व विश्व चैम्पियन नोजोमी ओकुहारा को चुनौती दिए बिना ही पराजित हो गईं जिससे भारत का अभियान भी समाप्त हो गया। रियो ओलंपिक की रजत पदकधारी सिंधु को एकतरफा मुकाबले में दुनिया की तीसरे नंबर की जापानी खिलाड़ी ओकुहारा से 7-21 11-21 से हार का सामना करना पड़ा। सिंधु ने पिछली दो भिड़ंत में ओकुहारा को पराजित किया था और अब उनका रिकार्ड 7-6 हो गया है। इन दोनों के बीच 2017 विश्व चैम्पियनशिप का फाइनल 110 मिनट तक रहा था और इसे बैडमिंटन के इतिहास में महिला एकल के सर्वश्रेष्ठ मुकाबलों में से एक माना जाता है।

